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Психотерапевт Файнзильберг дал советы по борьбе со стрессом

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Врач — психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг дал рекомендации по борьбе со стрессовыми ситуациями.
Психотерапевт Файнзильберг дал советы по борьбе со стрессом
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В беседе с «Радио 1» он заявил, что желательно меньше слушать негативную информацию о событиях в мире и всё своё внимание направлять на работу.

Как отметил эксперт, не менее важно комбинировать труд и отдых. Часть досуга должна проходить на природе, считает он.

Файнзильберг также рекомендует чаще встречаться с друзьями и близкими.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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