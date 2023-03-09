Психотерапевт Файнзильберг дал советы по борьбе со стрессом

Врач — психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг дал рекомендации по борьбе со стрессовыми ситуациями.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что желательно меньше слушать негативную информацию о событиях в мире и всё своё внимание направлять на работу.

Как отметил эксперт, не менее важно комбинировать труд и отдых. Часть досуга должна проходить на природе, считает он.

Файнзильберг также рекомендует чаще встречаться с друзьями и близкими.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.