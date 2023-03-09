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Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

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Минэкономразвития России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию или избегать посещения людных мест там, в том числе исторических центров городов Батуми и Тбилиси на фоне протестов в республике.
Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
  • © AP Photo

В октябре прошлого года Минэкономразвития были переданы функции Ростуризма.

«В случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии», — напомнили в министерстве.

За два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.

Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах, предлагающий создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

Позднее проект закона был отозван.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

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