Мишустин утвердил изменения в структуре МЭР в связи с передачей ему функций Ростуризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма.

«Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма», — говорится в сообщении в Telegram.

В связи с этим число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12,

число департаментов — с 35 до 37.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT указ об упразднении Ростуризма.