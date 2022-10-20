Мишустин утвердил изменения в структуре МЭР в связи с передачей ему функций Ростуризма
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«Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма», — говорится в сообщении в Telegram.
В связи с этим число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12,
число департаментов — с 35 до 37.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT указ об упразднении Ростуризма.