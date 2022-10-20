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Мишустин утвердил изменения в структуре МЭР в связи с передачей ему функций Ростуризма

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма.
Мишустин утвердил изменения в структуре МЭР в связи с передачей ему функций Ростуризма
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма», — говорится в сообщении в Telegram.

В связи с этим число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12,
число департаментов — с 35 до 37.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT указ об упразднении Ростуризма.

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