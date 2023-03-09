Прокурор запросил пожизненный срок для экс-полицейского по делу о теракте в метро Москвы

Прокурор просит пожизненный срок для бывшего главы ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Исаева по делу о теракте на станции метро «Лубянка» в марте 2010 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В конце ноября 2020 года Исаеву предъявили обвинения по делу о терактах в метро Москвы.

Следствие считает, что он, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.

Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.

Исаев свою вину не признаёт.

Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.