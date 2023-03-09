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Диетолог Лазуренко: частое употребление овсянки приводит к развитию остеопороза у пожилых

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Врач — диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко предупредила, что ежедневное употребление овсянки повышает риск остеопении (снижения костной массы) и остеопороза у людей пожилого возраста.
Диетолог Лазуренко: частое употребление овсянки приводит к развитию остеопороза у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Tammy Hanratty

«Есть исследования, которые говорят о том, что овсянка, особенно быстрого приготовления, может обеднять рацион по кальцию. Для пожилых людей это не очень хорошая ситуация. Есть риски развития остеопении и остеопороза», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Овсянка не даёт возможности полноценно усваивать кальций из других продуктов и использовать его как катализатор в биохимических процессах, объяснила Лазуренко.

Кроме того, в овсянке содержится меньше полезных микроэлементов по сравнению с другими кашами, заключила диетолог.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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