Диетолог Лазуренко: частое употребление овсянки приводит к развитию остеопороза у пожилых
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«Есть исследования, которые говорят о том, что овсянка, особенно быстрого приготовления, может обеднять рацион по кальцию. Для пожилых людей это не очень хорошая ситуация. Есть риски развития остеопении и остеопороза», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».
Овсянка не даёт возможности полноценно усваивать кальций из других продуктов и использовать его как катализатор в биохимических процессах, объяснила Лазуренко.
Кроме того, в овсянке содержится меньше полезных микроэлементов по сравнению с другими кашами, заключила диетолог.
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