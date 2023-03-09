Дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили после ЧП в Нижневартовске
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России по региону.
«В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.
Позднее вооружённый мужчина, удерживавший ребёнка в жилом доме в Нижневартовске, был задержан, жизни ребёнка ничего не угрожает.
Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск.