Дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили после ЧП в Нижневартовске

Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбуждено после инцидента в Нижневартовске, где вооружённый мужчина удерживал ребёнка в жилом доме.

Об этом сообщили в СК России по региону.

«В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.

Позднее вооружённый мужчина, удерживавший ребёнка в жилом доме в Нижневартовске, был задержан, жизни ребёнка ничего не угрожает.

Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск.