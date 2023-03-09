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Дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили после ЧП в Нижневартовске

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Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбуждено после инцидента в Нижневартовске, где вооружённый мужчина удерживал ребёнка в жилом доме.
Дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили после ЧП в Нижневартовске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России по региону.

«В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.

Позднее вооружённый мужчина, удерживавший ребёнка в жилом доме в Нижневартовске, был задержан, жизни ребёнка ничего не угрожает.

Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск.

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