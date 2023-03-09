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Губернатор Югры вылетает на место ЧП в Нижневартовске, где мужчина удерживает ребёнка

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооружённый мужчина удерживает ребёнка в квартире.
Губернатор Югры вылетает на место ЧП в Нижневартовске, где мужчина удерживает ребёнка
  • РИА Новости

«Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.

Также на место ЧП должны прибыть главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.

Ранее появилась информация, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.

«В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что её муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребёнком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвёл выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе УМВД Росси по ХМАО-Югре.

Как пишет kp.ru, в администрации города сообщили, что территорию к девятиэтажке оцепили полицейские, на месте работает мэр Дмитрий Кощенко.

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