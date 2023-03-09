В Нижневартовске вооружённый мужчина удерживает ребёнка в квартире
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Сегодня поступило сообщение от женщины о том, что её муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. При этом он заперся с ребёнком в квартире, дверь никому не открывает», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС мужчина произвёл выстрел с балкона в воздух.
В результате этого никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего в сотрудника ОМОНа.