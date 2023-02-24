СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») в отношении мужчины 1972 года рождения», — говорится в тексте.
По данным следствия, мужчина выстрелил в сотрудника правоохранительных органов у станции метро «Гостиный двор».
«Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города», — добавили в СК.
Ранее ФСБ России сообщила, что в Мордовии задержали местного жителя, который планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей.