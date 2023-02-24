СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины

Следственный комитет сообщил, что выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») в отношении мужчины 1972 года рождения», — говорится в тексте.

По данным следствия, мужчина выстрелил в сотрудника правоохранительных органов у станции метро «Гостиный двор».

«Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города», — добавили в СК.

Ранее ФСБ России сообщила, что в Мордовии задержали местного жителя, который планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей.