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СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины

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Следственный комитет сообщил, что выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») в отношении мужчины 1972 года рождения», — говорится в тексте.

По данным следствия, мужчина выстрелил в сотрудника правоохранительных органов у станции метро «Гостиный двор».

«Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города», — добавили в СК.

Ранее ФСБ России сообщила, что в Мордовии задержали местного жителя, который планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей.

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