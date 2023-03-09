МВД: удерживавший ребёнка в доме в Нижневартовске мужчина задержан

Вооружённый мужчина, удерживавший ребёнка в жилом доме в Нижневартовске, задержан.

Об этом сообщили в МВД России по региону.

«Сотрудники полиции вели с мужчиной переговоры. Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребёнка и сдался, теперь он задержан», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он подчеркнул, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.

Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск.