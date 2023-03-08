Муж блогера Чекалиной: найденные в доме десять паспортов принадлежали членам семьи

Муж блогера Валерии Чекалиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, объяснил, почему в их доме нашли десять паспортов и 8 кг золота.

«У нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта, это десять паспортов», — сказал супруг Чекалиной Артём.

Он также отметил, что в банке заморожены его деньги и вместо долларов ему отдали золото, пишет РБК.

7 марта Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от налогов против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов.

После этого прокуратура сообщила, что Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей.

Её супругу Артёму Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT не исключил, что, если Чекалина добровольно уплатит в бюджет фактически похищенную у государства сумму недоплаченных налогов, а также уплатит все полагающиеся в таком случае штрафы и пени, она будет освобождена от уголовной ответственности.