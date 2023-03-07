Эндокринолог Сиюхова назвала дрожь в руках одним из признаков болезни щитовидной железы
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«К таким случаям относится значимое увеличение объёма щитовидной железы, большие размеры узлов, сопровождающиеся косметическим дефектом в области шеи, увеличение глаз, дрожь в руках, выраженные отёки лица», — поделилась эндокринолог в разговоре с «Вечерней Москвой».
Врач отметила, что, вопреки распространённому заблуждению, мужчины тоже страдают заболеваниями щитовидной железы, и им также необходимо проходить обследования.
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