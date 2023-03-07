Эндокринолог Сиюхова назвала дрожь в руках одним из признаков болезни щитовидной железы

Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Заира Сиюхова назвала внешние признаки заболевания щитовидной железы.

«К таким случаям относится значимое увеличение объёма щитовидной железы, большие размеры узлов, сопровождающиеся косметическим дефектом в области шеи, увеличение глаз, дрожь в руках, выраженные отёки лица», — поделилась эндокринолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

Врач отметила, что, вопреки распространённому заблуждению, мужчины тоже страдают заболеваниями щитовидной железы, и им также необходимо проходить обследования.

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