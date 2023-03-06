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Песков: будут приняты меры по недопущению инцидентов, подобных теракту в Брянской области

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Российские власти примут меры, чтобы не допустить впредь происшествий, подобных теракту в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: будут приняты меры по недопущению инцидентов, подобных теракту в Брянской области
  • РИА Новости

«Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — сказал он.

Как напомнил представитель Кремля, все необходимые квалификации после нападения даны — это не что иное, как теракт.

Комментируя сообщения о том, что нападение было совершено с использованием натовского оружия, Песков отметил вовлечённость альянса в конфликт на Украине.

При этом важно не столько происхождение боеприпаса, сколько то, «из чьих рук выпущена эта пуля», подчеркнул Песков.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики «выдавили» украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

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