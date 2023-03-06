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Психотерапевт Кумов назвал усталость частой причиной пониженного настроения весной

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов рассказал, с чем может быть связано снижение настроения в начале весны.
Психотерапевт Кумов назвал усталость частой причиной пониженного настроения весной
  • Gettyimages.ru

Весеннее снижение настроения или его перепады чаще всего связаны с усталостью от длительной зимы и с неоправданными ожиданиями по поводу скорейшего наступления весны, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Однако, по его словам, решающее значение для настроения человека имеют текущие события в его жизни.

Он добавил, что в этот период нужно постараться больше радовать себя, двигаться, гулять, общаться с позитивными людьми. Также Кумов посоветовал составить вдохновляющий план с целями на год.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

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