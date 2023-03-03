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Стоматолог Мелехова опровергла популярные мифы об имплантации зубов

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова развеяла популярные мифы, связанные с установкой зубных имплантатов.
Стоматолог Мелехова опровергла популярные мифы об имплантации зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandr Sherstobitov

Многие считают, что это болезненная процедура, однако после установки имплантата реабилитационный период протекает легче, чем после удаления зуба, сообщила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также считается, что при этом способе стоматологического вмешательства придётся долгое время ходить по врачам. На деле это не так, указала Мелехова.

По её словам, когда имплантат интегрирован, устанавливают постоянную коронку. Для этого пациент совершает несколько визитов. Первый — для формирования десны вокруг имплантата, как вокруг своего зуба. Второй — для снятия оттиска под коронку. Третий — установка коронки.

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