Врач-диетолог Соломатина посоветовала соблюдать режим дня во время перепадов атмосферного давления

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что делать во время перепадов атмосферного давления.

«Нужно высыпаться, хорошо отдыхать, чтобы мозг нормально работал, давление не скакало. Не следует всё время лежать на диване. Необходима лёгкая нагрузка на свежем воздухе, физкультура», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, питание должно быть лёгким, полноценным и регулярным, и обязательно нужно соблюдать питьевой режим.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана Алексей Эрлих в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» усомнился во влиянии атмосферного давления на здоровье.

«Это ничем не грозит никому, ни для каких людей. Нет никакой очевидно доказанной связи между атмосферным давлением и состоянием здоровья человека», — сказал он.

Ранее врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина высказалась о вероятности связи между плохим самочувствием и метеоусловиями.