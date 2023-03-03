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Врач-диетолог Соломатина посоветовала соблюдать режим дня во время перепадов атмосферного давления

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что делать во время перепадов атмосферного давления.
Врач-диетолог Соломатина посоветовала соблюдать режим дня во время перепадов атмосферного давления
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Нужно высыпаться, хорошо отдыхать, чтобы мозг нормально работал, давление не скакало. Не следует всё время лежать на диване. Необходима лёгкая нагрузка на свежем воздухе, физкультура», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, питание должно быть лёгким, полноценным и регулярным, и обязательно нужно соблюдать питьевой режим.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана Алексей Эрлих в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» усомнился во влиянии атмосферного давления на здоровье.

«Это ничем не грозит никому, ни для каких людей. Нет никакой очевидно доказанной связи между атмосферным давлением и состоянием здоровья человека», — сказал он.

Ранее врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина высказалась о вероятности связи между плохим самочувствием и метеоусловиями.

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