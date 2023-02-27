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Терапевт Луканина усомнилась в связи между плохим самочувствием и метеоусловиями

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Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина высказалась о вероятности связи между плохим самочувствием и метеоусловиями.
Терапевт Луканина усомнилась в связи между плохим самочувствием и метеоусловиями
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«Все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней, и в этой классификации отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведённые исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не отражается на здоровье и текущем самочувствии», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, причина метеозависимости — это сопутствующая патология.

Как отметила эксперт, если человека что-то регулярно беспокоит, то нужно обратиться к врачу, обследоваться и установить диагноз.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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