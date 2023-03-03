Узнать больше

Врач Лосев рассказал, что ирригатор с защитой от влаги прослужит дольше

Короткая ссылка
Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, как правильно выбрать ирригатор — прибор, который очищает зубы и дёсны от остатков пищи при помощи струи воды.
Врач Лосев рассказал, что ирригатор с защитой от влаги прослужит дольше
  • Gettyimages.ru
  • © Tatsiana Niamera / 500px

При выборе ирригатора следует обратить внимание на количество насадок и на объём резервуара для воды: оптимальным вариантом будет ёмкость на 500 мл, сообщил врач в интервью Life.ru.

«Делайте ставку на надёжные продукты, в которых есть защита от попадания воды (максимальная степень защиты от влаги обозначается кодом IP68), так как ирригаторы хранятся обычно в ванных комнатах, где это неизбежно. А основной причиной поломок данных предметов часто является именно залив водой», — посоветовал Лосев.

Преимуществом является наличие режима пульсирующих или микропузырьковых струй, которые обеспечивают эффективное вымывание остатков пищи из труднодоступных зон, резюмировал специалист.

Ранее стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Наталья Юрченко рассказала газете «Известия» о том, стоит ли удалять зубы мудрости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить