Врач Лосев рассказал, что ирригатор с защитой от влаги прослужит дольше

Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, как правильно выбрать ирригатор — прибор, который очищает зубы и дёсны от остатков пищи при помощи струи воды.

При выборе ирригатора следует обратить внимание на количество насадок и на объём резервуара для воды: оптимальным вариантом будет ёмкость на 500 мл, сообщил врач в интервью Life.ru.

«Делайте ставку на надёжные продукты, в которых есть защита от попадания воды (максимальная степень защиты от влаги обозначается кодом IP68), так как ирригаторы хранятся обычно в ванных комнатах, где это неизбежно. А основной причиной поломок данных предметов часто является именно залив водой», — посоветовал Лосев.

Преимуществом является наличие режима пульсирующих или микропузырьковых струй, которые обеспечивают эффективное вымывание остатков пищи из труднодоступных зон, резюмировал специалист.

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