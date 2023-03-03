Врач Савельева назвала пониженный гемоглобин одним из признаков анемии

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева назвала симптомы анемии.

Анемия может быть связана с дефицитом железа, витамина В12 и других важных микроэлементов, объяснила врач в беседе с «Известиями».

О заболевании могут свидетельствовать пониженные показатели гемоглобина в крови.

«При возникновении этого заболевания человек ощущает усталость, боль в голове и мышцах. Появляется жгучее чувство на языке, ухудшаются память и сон, повышаются нервная возбудимость и уровень тревожности. Симптомами анемии также являются побледнение кожи и слизистых, выпадение и ломкость волос», — уточнила Савельева.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.