Врач Савельева назвала пониженный гемоглобин одним из признаков анемии
- Gettyimages.ru
Анемия может быть связана с дефицитом железа, витамина В12 и других важных микроэлементов, объяснила врач в беседе с «Известиями».
О заболевании могут свидетельствовать пониженные показатели гемоглобина в крови.
«При возникновении этого заболевания человек ощущает усталость, боль в голове и мышцах. Появляется жгучее чувство на языке, ухудшаются память и сон, повышаются нервная возбудимость и уровень тревожности. Симптомами анемии также являются побледнение кожи и слизистых, выпадение и ломкость волос», — уточнила Савельева.
Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.