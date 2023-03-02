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Иммунолог Шиловский рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу берёзы

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Заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский рассказал об особенностях вакцины от аллергии на пыльцу берёзы.
Иммунолог Шиловский рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу берёзы
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  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Суть разработки состояла в том, что мы картировали аллерген берёзы: выделили в его структуре наиболее значимые участки и включили их в состав аллерговакцины. А фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены», — отметил он в беседе с «Аргументами и Фактами».

Ранее врач-иммунолог, врач-аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России кандидат медицинских наук Александр Устинов рассказал, почему у пожилых людей снижается иммунитет.

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