Врач Устинов рассказал о причинах снижения иммунитета у пожилых людей

Врач-иммунолог, врач-аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России кандидат медицинских наук Александр Устинов рассказал, почему у пожилых людей снижается иммунитет.

«С возрастом, особенно после 55—60 лет, у большинства людей наблюдается постепенное, прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, снижение количества стволовых клеток — основная причина снижения иммунного ответа.

Весной пожилым людям рекомендуется заниматься физической активностью, особенно на свежем воздухе, правильно питаться и принимать витаминные комплексы (после консультации с лечащим врачом).

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.