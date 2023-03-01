Врач Устинов рассказал о причинах снижения иммунитета у пожилых людей
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«С возрастом, особенно после 55—60 лет, у большинства людей наблюдается постепенное, прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, снижение количества стволовых клеток — основная причина снижения иммунного ответа.
Весной пожилым людям рекомендуется заниматься физической активностью, особенно на свежем воздухе, правильно питаться и принимать витаминные комплексы (после консультации с лечащим врачом).
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.