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Госдума приняла поправки об уголовной ответственности за фейки о добровольцах

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Госдума во втором чтении приняла поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине и распространение фейков о них.
Госдума приняла поправки об уголовной ответственности за фейки о добровольцах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает РИА Новости, поправки вносятся в статьи 207.3 и 280.3 УК России и 13.3.3 КоАП.

В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также предполагается штраф на сумму до 5 млн рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.

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