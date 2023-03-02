Госдума приняла поправки об уголовной ответственности за фейки о добровольцах
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Как сообщает РИА Новости, поправки вносятся в статьи 207.3 и 280.3 УК России и 13.3.3 КоАП.
В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также предполагается штраф на сумму до 5 млн рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.