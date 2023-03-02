Автоэксперт прокомментировал идею изменений правил размещения камер контроля скорости

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение о внесении изменений в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах.

По мнению специалиста, инициатива «хорошая, но вряд ли исполнимая».

«К примеру, от практики «засад» отказались давно, но из этого мало что вышло. Данный вопрос должен быть решён как минимум министром МВД, чтобы он дал указания. Если нет обозначения знаков по скоростям, запрета обгона или таблички о фотовидеофиксации, то эти дела должны отправляться на утилизацию. Потому что по-другому бороться с коммерсантами, которые устанавливают камеры фото- и видеофиксации просто невозможно. Их не останавливает законодательство», — рассказал Канаев.

Он также отметил, что в Федерации автовладельцев России (ФАР) неоднократно заявляли о том, что если табличка о фото- и видеофиксации и те знаки, с которыми она должна стоять, не установлены, то штрафы должны получать те фирмы, которые «устанавливают средства фиксации и собирают штрафы».

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах.

В частности, по мнению Крупника, необходимо отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населённых пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать своё присутствие на дороге путём включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».