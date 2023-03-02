Попова заявила, что риск распространения холеры в России есть, но он минимален
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы делаем всё, чтобы их не допустить», — сказала Попова.
По её словам, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было.
При этом глава Роспотребнадзора добавила, что в России были созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
Также Анна Попова заявила о стабильной ситуации с инфекционными заболеваниями в России.
Ранее глава Роспотребнадзора прокомментировала данные о якобы утечке коронавируса из института в Ухани.