Попова заявила, что риск распространения холеры в России есть, но он минимален

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры в России есть, но они минимальны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы делаем всё, чтобы их не допустить», — сказала Попова.

По её словам, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было.

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что в России были созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.

Также Анна Попова заявила о стабильной ситуации с инфекционными заболеваниями в России.

Ранее глава Роспотребнадзора прокомментировала данные о якобы утечке коронавируса из института в Ухани.