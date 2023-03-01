Попова прокомментировала данные о якобы утечке коронавируса из института в Ухани
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Об этом она сказала на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.
«Ничего запретного они там (в Ухани. — RT), по крайней мере из того, что есть, не изучали... Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная», — цитирует её РИА Новости.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве считают версию о лабораторном происхождении коронавируса наиболее убедительной.