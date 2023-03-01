Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала данные о якобы утечке коронавируса из института в Ухани в КНР.

Об этом она сказала на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

«Ничего запретного они там (в Ухани. — RT), по крайней мере из того, что есть, не изучали... Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная», — цитирует её РИА Новости.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве считают версию о лабораторном происхождении коронавируса наиболее убедительной.