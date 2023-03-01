Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабильной ситуации с инфекционными заболеваниями в России.

Об этом она сказала на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

«Здесь у нас стабильная ситуация. Мы снижаемся в последнее время по инфекционным заболеваниям... У нас не снизился охват прививками, 95% населения сейчас», — цитирует её РИА Новости.

Попова также добавила, что в настоящий момент фиксируется мировой рост заболеваемости, но в ведомстве к этому «готовятся и готовы».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что основной эпидемический подъём текущего сезона прошёл.