Суд дал десять лет колонии экс-главе управления ФТС за злоупотребление полномочиями

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.

«Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.. лишить звания генерал-лейтенант таможенной службы», — приводит РИА Новости слова судьи.

В декабре 2019 года под стражу были заключены Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.