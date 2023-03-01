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Суд дал десять лет колонии экс-главе управления ФТС за злоупотребление полномочиями

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.
Суд дал десять лет колонии экс-главе управления ФТС за злоупотребление полномочиями
  • РИА Новости

«Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.. лишить звания генерал-лейтенант таможенной службы», — приводит РИА Новости слова судьи.

В декабре 2019 года под стражу были заключены Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.

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