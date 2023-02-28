Офтальмолог Голобородько: кондиционированный воздух может быть причиной синдрома сухого глаза
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«Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слёзной плёнки роговицы», — поделилась врач с Life.ru.
По её словам, причинами этого состояния могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания.
Ещё одним предрасполагающим фактором является зрелый возраст. К группе риска также относятся пациенты с сопутствующими эндокринными, ревматологическими и другими заболеваниями, заключила офтальмолог.
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