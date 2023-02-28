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Офтальмолог Голобородько: кондиционированный воздух может быть причиной синдрома сухого глаза

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Врач-офтальмолог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском Мария Голобородько рассказала, от чего возникает ощущение жжения и «песка» в глазах, периодическая расфокусировка зрения и слезотечение.
Офтальмолог Голобородько: кондиционированный воздух может быть причиной синдрома сухого глаза
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слёзной плёнки роговицы», — поделилась врач с Life.ru.

По её словам, причинами этого состояния могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания.

Ещё одним предрасполагающим фактором является зрелый возраст. К группе риска также относятся пациенты с сопутствующими эндокринными, ревматологическими и другими заболеваниями, заключила офтальмолог.

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