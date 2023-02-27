Повар Иваненко назвала блюда, которые можно готовить в Великий пост

Повар Татьяна Иваненко рассказала, как разнообразить стол в дни Великого поста, который начинается в понедельник, 27 февраля, и продлится до 15 апреля.

В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала готовить постные пироги с разнообразными начинками из картофеля, капусты, моркови, тыквы, грибов, яблок и рыбы, которая разрешена в некоторые дни поста.

По словам Иваненко, не следует забывать о гарнирах из овощей и риса.

«Многие люди боятся начинать поститься просто потому, что они привыкли злоупотреблять едой, придавать ей некое особое значение. За время поста многие расстаются и с этим заблуждением», — заключила она.

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