Геронтолог Москалёв напомнил, что инфекции и вредные продукты ухудшают работу мозга

Геронтолог член-корреспондент РАН, профессор Алексей Москалёв назвал факторы, негативно влияющие на работу мозга.

Меняя образ жизни, можно замедлить старение мозга, объяснил он в интервью kp.ru.

В ряду самых частых факторов, которые могут вызвать неблагоприятные реакции в мозге, он назвал инфекции, в том числе возбудители COVID-19, гриппа и герпеса, длительные стрессы, хронические патологические состояния (гипертония, атеросклероз, повышенный уровень глюкозы в крови и другие).

По словам специалиста, для здоровья мозга важен правильный рацион. Так, хроническое воспаление во всём организме, включая мозг, провоцируют промышленно переработанные продукты: колбасы, сардельки, сосиски, чипсы, полуфабрикаты, а также сладости.

В то же время существуют продукты, которые снижают угрозу воспаления: зелень, овощи, орехи, ягоды, фрукты, специи (перец, куркума, шафран), рыба и морепродукты.

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