Узнать больше

Геронтолог Москалёв напомнил, что инфекции и вредные продукты ухудшают работу мозга

Короткая ссылка
Геронтолог член-корреспондент РАН, профессор Алексей Москалёв назвал факторы, негативно влияющие на работу мозга.
Геронтолог Москалёв напомнил, что инфекции и вредные продукты ухудшают работу мозга
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Меняя образ жизни, можно замедлить старение мозга, объяснил он в интервью kp.ru.

В ряду самых частых факторов, которые могут вызвать неблагоприятные реакции в мозге, он назвал инфекции, в том числе возбудители COVID-19, гриппа и герпеса, длительные стрессы, хронические патологические состояния (гипертония, атеросклероз, повышенный уровень глюкозы в крови и другие).

По словам специалиста, для здоровья мозга важен правильный рацион. Так, хроническое воспаление во всём организме, включая мозг, провоцируют промышленно переработанные продукты: колбасы, сардельки, сосиски, чипсы, полуфабрикаты, а также сладости.

В то же время существуют продукты, которые снижают угрозу воспаления: зелень, овощи, орехи, ягоды, фрукты, специи (перец, куркума, шафран), рыба и морепродукты.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор Педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить