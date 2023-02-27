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Врач Абакумов рассказал о сложностях диагностики астмы

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что астма может возникнуть в любом возрасте, однако её не всегда можно диагностировать сразу.
Врач Абакумов рассказал о сложностях диагностики астмы
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«Интересно, что в детстве ей (астмой. — RT) больше страдают мальчики, а во взрослом возрасте она чаще встречается у женщин. Поэтому если в 50 лет мужчина-курильщик начинает задыхаться, это ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких. — RT), а не астма», — объяснил врач в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

По его словам, астму не всегда можно сразу определить. Недуг может проявляться в виде сухого кашля. Астму в таком случае можно диагностировать, если этот кашель не лечится обычными методами.

Часто за астму принимают обструктивный бронхит и ложный круп, заключил Абакумов.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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