Следствие предъявило обвинение в убийствах фигуранту дела о поджоге общежития в Москве

Фигуранту дела о поджоге общежития в Москве предъявлено обвинение в убийствах.

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Хомченко Юрий Васильевич — обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пп. а, в, е ч. 2 ст. 105 УК России», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле МКМ в центре Москвы погибли семь человек.

СК России уже возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что пожар в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы произошёл в результате поджога.