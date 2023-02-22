СК России сообщил о задержании предполагаемого поджигателя общежития в Москве
- РИА Новости
«Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле МКМ в центре Москвы погибли семь человек.
СК России уже возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что пожар в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы произошёл в результате поджога.