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СК России сообщил о задержании предполагаемого поджигателя общежития в Москве

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Предполагаемого поджигателя общежития в Москве, где погибли семь человек, задержали, скоро его доставят на допрос. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
СК России сообщил о задержании предполагаемого поджигателя общежития в Москве
  • РИА Новости

«Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле МКМ в центре Москвы погибли семь человек.

СК России уже возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что пожар в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы произошёл в результате поджога.

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