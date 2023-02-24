Узнать больше

Мурашко: Минздрав будет сотрудничать с фондом поддержки ветеранов спецоперации

Короткая ссылка
Минздрав будет сотрудничать с фондом по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: Минздрав будет сотрудничать с фондом поддержки ветеранов спецоперации
  • РИА Новости

«Обязательно», — приводит РИА Новости ответ Мурашко на вопрос о намерении Минздрава сотрудничать с фондом.

Он назвал реабилитацию и медицинскую поддержку участников спецоперации приоритетом системы здравоохранения.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.

По словам Путина, специальный фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинён правительству.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить