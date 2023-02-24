Мурашко: Минздрав будет сотрудничать с фондом поддержки ветеранов спецоперации
- РИА Новости
«Обязательно», — приводит РИА Новости ответ Мурашко на вопрос о намерении Минздрава сотрудничать с фондом.
Он назвал реабилитацию и медицинскую поддержку участников спецоперации приоритетом системы здравоохранения.
Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.
По словам Путина, специальный фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинён правительству.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.
Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.