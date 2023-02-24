Мурашко: Минздрав будет сотрудничать с фондом поддержки ветеранов спецоперации

Минздрав будет сотрудничать с фондом по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Обязательно», — приводит РИА Новости ответ Мурашко на вопрос о намерении Минздрава сотрудничать с фондом.

Он назвал реабилитацию и медицинскую поддержку участников спецоперации приоритетом системы здравоохранения.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развёрнуты во всех российских регионах в 2023 году.

По словам Путина, специальный фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинён правительству.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов.