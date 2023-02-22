Мишустин поручил Григоренко контролировать исполнение поручений по итогам послания Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать исполнение всех поручений по итогам послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

«Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, необходимо оперативно взять в работу все поручения главы государства. Контролировать реализацию всех мер, которые были заложены в послании, в аппарате правительства будет Дмитрий Юрьевич Григоренко», — сказал Мишустин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции, предложенные президентом России, являются ответом на запрос граждан о социальной справедливости.

21 февраля Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.