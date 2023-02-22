Пушилин назвал новые меры поддержки участников СВО ответом на запрос о справедливости

Новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, являются ответом на запрос граждан о социальной справедливости. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом рассказал в беседе с РИА Новости.

Политик добавил, что власти республики серьёзно примут участие во всех поручениях российского лидера.

Пушилин подчеркнул, что республика чётко осознаёт, на что необходимо обратить внимание.

Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.