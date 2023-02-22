Пушилин назвал новые меры поддержки участников СВО ответом на запрос о справедливости
Об этом рассказал в беседе с РИА Новости.
Политик добавил, что власти республики серьёзно примут участие во всех поручениях российского лидера.
Пушилин подчеркнул, что республика чётко осознаёт, на что необходимо обратить внимание.
Ранее Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.