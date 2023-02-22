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Иммунолог Болибок назвал вакцинацию самым надёжным способом профилактики кори

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что вакцинация против кори является самым надёжным способом уберечься от болезни.
Иммунолог Болибок назвал вакцинацию самым надёжным способом профилактики кори
  • РИА Новости

Кроме вакцинации, других способов профилактики кори не существует, однако есть методы профилактики, не вошедшие в клинические рекомендации, сообщил специалист в разговоре с «Невскими новостями».

«Например, в случае контакта непривитого ребёнка с больным корью применяют иммуноглобулин человеческий нормальный (его выделяют из плазмы привитых доноров). Но для экстренной профилактики кори у контактных применяется экстренная вакцинация», — объяснил Болибок.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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