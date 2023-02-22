Специалист Мурадова рассказала, как научить ребёнка засыпать в детском саду

Руководитель центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова рассказала, что делать, если ребёнок отказывается спать в детском саду.

Родителям нужно синхронизировать режим сна ребёнка с детсадовским, посоветовала эксперт в разговоре с Life.ru.

Сделать это стоит как минимум за две-три недели до посещения учреждения, сдвигая время утреннего подъёма и дневного сна.

«Если ребёнок привык засыпать, держа маму за руку и с поглаживаниями или есть другая привычка, то в саду без этого заснуть будет трудно. Заранее мягко уберите мешающие ребёнку ассоциации на засыпание и бережно научите его засыпать самостоятельно. Если не получается, обратитесь за помощью к консультанту по детскому сну», — посоветовала Мурадова.

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