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Психиатр Симуткин рассказал о нюансах монополярной и биполярной депрессии

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Ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, психиатр Герман Симуткин рассказал, что депрессию делят на монополярную и биполярную.
Психиатр Симуткин рассказал о нюансах монополярной и биполярной депрессии
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Монополярная депрессия — это обычное депрессивное расстройство, а биполярная, помимо эпизодов депрессии, сопровождается периодами гипомании, или мании (повышенного настроения и энергии с безудержным общением, тратами денег и верой в свои неограниченные возможности), объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Обычную депрессию диагностируют по ряду симптомов, в числе которых сниженное настроение, утомляемость, ангедония (отсутствие чувства радости), пессимизм, суицидальные размышления, нарушения сна и другие.

При биполярной депрессии можно наблюдать атипичные депрессивные симптомы: сонливость, повышение аппетита, увеличение массы тела.

Лечатся эти заболевания по-разному, заключил специалист.

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