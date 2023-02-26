Онколог Астраханцев дал рекомендации для снижения риска возникновения рака лёгкого

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, как снизить риск возникновения рака лёгкого.

«В группу высокого риска в первую очередь входят курильщики, а также люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах. Среднестатистический больной раком лёгкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50—60 лет. Но нередко встречаются и такие пациенты, которые никогда не курили, не работали на вредных производствах, а у них рак лёгкого. В этом случае мы говорим о стечении нескольких обстоятельств: генетические факторы (особенность работы и деления клеток в организме, наследственная предрасположенность) и неблагоприятное влияние факторов внешней среды», — объяснил эксперт.

Рак лёгкого — одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно профилактировать, добавил собеседник RT.

«Для этого достаточно бросить курить. По данным разных исследователей, риск развития раковых заболеваний у курильщиков в 10—12 раз выше, чем у людей, которые не курят. Международные исследования показывают, что нет безопасного уровня воздействия на организм табачного дыма. Рак лёгкого в основном выявляется поздно», — рассказал он.

По его словам, курильщикам необходимо раз в год делать флюорографию или рентгенографию.

«Причём рентген более предпочтителен. КТ была бы ещё лучше, но это дорогостоящий метод исследования. При регулярном обследовании можно поймать рак на ранней стадии, а чем менее распространённый процесс, тем больше у нас шансов помочь больному», — объяснил Астраханцев.

Но, к большому сожалению, бывает и такое, что у пациента, который неоднократно проходил обследования в течение года, при повторном обращении может быть диагностирована запущенна форма заболевания, добавил специалист.

«Это объясняется агрессивностью рака лёгкого. Лечение зависит от того, на какой стадии было выявлено заболевание. Локальные формы опухоли первой и второй стадии, а в некоторых случаях и 3A-стадии лечатся хирургическим путём. Сейчас проводятся органосохраняющие вмешательства, когда удаляется часть, доли лёгкого», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что меняются стандарты лечения, всё чаще используется мультидисциплинарный, комбинированный, иногда и комплексный подход.

«Проводим предоперационную химиотерапию/химиоиммунотерапию, при распространённых формах рака можем назначить химиолучевую терапию. Образно говоря, мы по одной бусинке собираем ожерелье из нескольких видов лечения и добиваемся хороших результатов», — заявил онколог.

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