Онколог Романов рассказал, как снизить риск возникновения раковых заболеваний

Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной деятельности «Евроонко» Денис Романов рассказал в беседе с RT, какие факторы могут влиять на развитие онкозаболеваний.

«К 2040 году ВОЗ прогнозирует рост случаев злокачественных заболеваний среди населения планеты до 30,2 млн. Есть ряд очевидных факторов, который приводит к выявлению всё большего числа заболевших: это неуклонное увеличение населения Земли, среднего возраста населения в развитых и развивающихся странах, улучшение медицинской помощи и, соответственно, диагностики онкологических заболеваний в последних, где ранее число диагнозов было меньшим банально из-за невозможности их установить», — уточнил он.

Как отметил специалист, в большинстве случаев нет возможности объяснить конкретную причину развития рака у конкретного человека.

Тем не менее, по его словам, есть представления о статистически обоснованных канцерогенах, исключение фактора влияния которых способно существенно уменьшить риск развития злокачественной опухоли.

Так, известно, что 30% зарегистрированных онкозаболеваний напрямую ассоциировано с курением табака.

«То есть повсеместный полный отказ от курения через какое-то время привёл бы к существенному уменьшению числа заболевших, к заметному увеличению продолжительности и качества жизни людей, к снижению нагрузки на систему здравоохранения, ведущую к возможности выделять большие средства и усилия на исследование и лечение других болезней», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что чем раньше рак обнаружен, тем больше шансов на выздоровление, причём гораздо меньшими ценой и усилиями, чем приходится затратить при запущенном процессе.

«Раз в год проходите регулярные профилактические обследования, будьте внимательны к самочувствию, не стесняйтесь, не бойтесь и не жалейте времени для обращения к врачу. Главное — выявить онкологию вовремя, на ранней стадии. Если в вашей семье были неоднократные случаи рака, проконсультируйтесь с генетиком. Среди наследственных форм рака чаще встречаются рак молочной железы, яичников, рак желудка, поджелудочной железы, колоректальный рак», — добавил Романов.

Кроме того, как объяснил врач, малоподвижный образ жизни, сидячая работа — один из доказанных факторов риска развития онкозаболеваний.

«Больше гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком, добавьте физическую активность. Мы не говорим, что профессиональный спорт безусловно полезен, к сожалению, у него есть свои побочные эффекты, но вот лечебная физкультура и физическая активность полезны однозначно. Ожирение — ещё один фактор риска, который в большинстве случаев можно взять под контроль», — подчеркнул собеседник RT.

Помимо этого, важно отказаться от жирной, пережаренной пищи, копчёностей, колбас, фаст-фуда, а также защищаться от солнца.

«Не загорайте под палящим солнцем, пользуйтесь солнцезащитными кремами. Не увлекайтесь солярием, искусственное солнце ещё опаснее как фактор повышения риска развития меланомы», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что российские учёные синтезировали вещество для борьбы с раковыми клетками.