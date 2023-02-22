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Специалист в сфере рыболовства Савельев назвал полезные сорта красной рыбы

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что из всех имеющихся в продаже сортов красной рыбы самой полезной для здоровья является дальневосточная, выросшая в диких условиях.
Специалист в сфере рыболовства Савельев назвал полезные сорта красной рыбы
  • Gettyimages.ru

«Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты — нерка, горбуша и прочие лососёвые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная», — сообщил Савельев в интервью Радио Sputnik.

По его словам, красная рыба, выращенная в искусственных условиях, значительно дороже, но хуже по качеству.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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