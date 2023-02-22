Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Комитет Госдумы по международным делам в среду рекомендовал нижней палате принять законопроект о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Как указывает агентство, также законопроект поддержал комитет Госдумы по обороне.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ вслед за Госдумой 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.