Узнать больше

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по международным делам в среду рекомендовал нижней палате принять законопроект о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Как указывает агентство, также законопроект поддержал комитет Госдумы по обороне.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ вслед за Госдумой 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить