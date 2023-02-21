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Спасённых при крушении сухогруза на Кубани моряков госпитализировали

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Десятерых спасённых членов экипажа сухогруза Seamark доставили в больницу Новороссийска.
Спасённых при крушении сухогруза на Кубани моряков госпитализировали
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице оперативного штаба Краснодарского края во «ВКонтакте».

«В городскую больницу Новороссийска госпитализировали десятерых человек. У всех состояние средней степени тяжести. В основном пострадавшие с переохлаждением», — говорится в заявлении.

Уточняется, что госпитализированные не нуждаются в оперативном лечении.

Ранее появилась информация, что сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма.

Позднее в МЧС России подтвердили гибель одного из членов экипажа затонувшего сухогруза Seamark.

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