В Минтруде России пообещали определить объём средств для повышения МРОТ
- РИА Новости
По его словам, в бюджете уже были предусмотрены высокие темпы роста МРОТ и прожиточного минимума.
«Исходя из слов президента, плюс к 3% будет ещё плюс 10%. Сейчас всё посчитаем совместно с Министерством финансов — и будем реализовывать задачу», — цитирует РИА Новости Котякова.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.
Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.