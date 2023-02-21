В Минтруде России пообещали определить объём средств для повышения МРОТ

Минтруд России совместно с Министерством финансов определит объём средств, которые требуются для повышения МРОТ, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, в бюджете уже были предусмотрены высокие темпы роста МРОТ и прожиточного минимума.

«Исходя из слов президента, плюс к 3% будет ещё плюс 10%. Сейчас всё посчитаем совместно с Министерством финансов — и будем реализовывать задачу», — цитирует РИА Новости Котякова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.