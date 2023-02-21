Экономист Беляев объяснил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рублей.

«Материальное благополучие людей выражается и обеспечивается доходами, которые они получают по месту своей основной работы. Самый действенный рычаг воздействия на бизнесменов для повышения заработной платы — это как раз увеличение размера минимального размера оплаты труда. И поэтому президент счёл необходимым обратить внимание на это», — отметил Беляев.

По его словам, это один из рычагов, чтобы бизнес повысил заработки трудящимся для повышения их материального благосостояния и стимулов к труду.

«Для того, чтобы они активнее занимали рабочие места. Это одно из слагаемых, чтобы экономика развивалась и двигалась вперёд», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.