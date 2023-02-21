Экономист Беляев объяснил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%
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«Материальное благополучие людей выражается и обеспечивается доходами, которые они получают по месту своей основной работы. Самый действенный рычаг воздействия на бизнесменов для повышения заработной платы — это как раз увеличение размера минимального размера оплаты труда. И поэтому президент счёл необходимым обратить внимание на это», — отметил Беляев.
По его словам, это один из рычагов, чтобы бизнес повысил заработки трудящимся для повышения их материального благосостояния и стимулов к труду.
«Для того, чтобы они активнее занимали рабочие места. Это одно из слагаемых, чтобы экономика развивалась и двигалась вперёд», — заключил собеседник RT.
Ранее Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.
Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.