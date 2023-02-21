Узнать больше

Экономист Беляев объяснил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рублей.
Экономист Беляев объяснил важность предложения Путина об индексации МРОТ на 18,5%
  • AP

«Материальное благополучие людей выражается и обеспечивается доходами, которые они получают по месту своей основной работы. Самый действенный рычаг воздействия на бизнесменов для повышения заработной платы — это как раз увеличение размера минимального размера оплаты труда. И поэтому президент счёл необходимым обратить внимание на это», — отметил Беляев.

По его словам, это один из рычагов, чтобы бизнес повысил заработки трудящимся для повышения их материального благосостояния и стимулов к труду.

«Для того, чтобы они активнее занимали рабочие места. Это одно из слагаемых, чтобы экономика развивалась и двигалась вперёд», — заключил собеседник RT. 

Ранее Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить