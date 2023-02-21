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Инфекционист Малышев допустил, что COVID-19 станет сезонной болезнью с 2024 года

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Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.
Инфекционист Малышев допустил, что COVID-19 станет сезонной болезнью с 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Всё идёт к тому, что ещё некоторое количество волн — и коронавирус станет сезонным заболеванием. Распространяются всё новые штаммы — как правило, быстрее, а тяжесть их значительно меньше», — уточнил Малышев в беседе с URA.RU.

По его мнению, коронавирус станет полностью сезонным заболеванием в 2024 году.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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