Врач Магаяева назвала тревожность возможным признаком сбоя в работе щитовидной железы

Врач клиники «МЕДСИ» Люаза Магаяева назвала ряд признаков, которые дают основание для визита к эндокринологу. Один из неочевидных симптомов — повышенная тревожность.

В разговоре с Life.ru врач отметила, что некоторые пациенты годами наблюдаются у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов — с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов — с синдромом раздражённого кишечника.

По её словам, причиной этих состояний может быть гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы или тиреотоксикоз, характеризующийся избытком таких гормонов.

Также к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении комка при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, осиплость голоса, заключила врач.

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