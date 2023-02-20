Врач Магаяева назвала тревожность возможным признаком сбоя в работе щитовидной железы
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В разговоре с Life.ru врач отметила, что некоторые пациенты годами наблюдаются у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов — с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов — с синдромом раздражённого кишечника.
По её словам, причиной этих состояний может быть гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы или тиреотоксикоз, характеризующийся избытком таких гормонов.
Также к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении комка при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, осиплость голоса, заключила врач.
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