Профессор Семёнова рекомендовала заменить поваренную соль на сванскую

Заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова дала советы, как снизить уровень потребления соли.

Так, чтобы снизить потребление соли, необходимо убрать солонку со стола, поделилась она с «Газетой.Ru».

«Можно также заменить обычную соль на сванскую. Она содержит как хлорид натрия, так и разные пряности. Это хороший вариант для снижения потребления соли», — объяснила Семёнова.

Она также порекомендовала изменить рацион, сократив потребление сильносолёных продуктов: чипсов, снеков, копчёностей.

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