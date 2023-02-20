Профессор Семёнова рекомендовала заменить поваренную соль на сванскую
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Так, чтобы снизить потребление соли, необходимо убрать солонку со стола, поделилась она с «Газетой.Ru».
«Можно также заменить обычную соль на сванскую. Она содержит как хлорид натрия, так и разные пряности. Это хороший вариант для снижения потребления соли», — объяснила Семёнова.
Она также порекомендовала изменить рацион, сократив потребление сильносолёных продуктов: чипсов, снеков, копчёностей.
Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.