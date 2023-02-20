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Аллерголог Рябова перечислила современные методы терапии поллиноза

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Главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ксения Рябова рассказала, как аллергикам подготовиться к весеннему сезону, чтобы смягчить симптомы.
Аллерголог Рябова перечислила современные методы терапии поллиноза
  • Gettyimages.ru
  • © Roy Morsch

В интервью «Российской газете» она посоветовала решать эту проблему совместно с аллергологом-иммунологом. Он поможет определить аллерген и назначить лечение. 

«Существует этиотропная терапия, то есть терапия, направленная на первопричину заболевания… В отличие от симптоматической терапии такое лечение проводится вне сезона цветения и требует значительной продолжительности, но именно оно даёт чудесные результаты», — отметила специалист.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.

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