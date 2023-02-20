Аллерголог Рябова перечислила современные методы терапии поллиноза

Главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ксения Рябова рассказала, как аллергикам подготовиться к весеннему сезону, чтобы смягчить симптомы.

В интервью «Российской газете» она посоветовала решать эту проблему совместно с аллергологом-иммунологом. Он поможет определить аллерген и назначить лечение.

«Существует этиотропная терапия, то есть терапия, направленная на первопричину заболевания… В отличие от симптоматической терапии такое лечение проводится вне сезона цветения и требует значительной продолжительности, но именно оно даёт чудесные результаты», — отметила специалист.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.